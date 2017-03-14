ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Импорт легковых автомобилей в Россию по итогам января увеличился на 1,8% до 11,2 тыс. машин. Согласно данным Федеральной таможенной службы (ФТС) России, в отчётный период в Россию было ввезено легковых автомобилей на 297,8 млн долларов. При этом из стран дальнего зарубежья импортировано 10,7 тыс. машин на 290,8 млн долларов, из стран СНГ – порядка 500 автомобилей на 7 млн долларов.

Импорт грузовых автомобилей в прошлом месяце вырос в 2,2 раза до 1,1 тыс. машин общей стоимостью 108,4 млн долларов. Из них порядка 900 грузовиков на 37,7 млн долларов были поставлены из стран дальнего зарубежья, оставшиеся 200 машин на 70,7 млн долларов – из стран СНГ.



Экспорт легковых автомобилей из России за январь увеличился почти в 2,5 раза и составил 3,7 тыс. единиц на общую сумму 51,9 млн долларов. При этом в страны дальнего зарубежья было отправлено 1,5 тыс. автомобилей на 20,8 млн долларов, в страны СНГ – 2,1 тыс. машин на 31,1 млн долларов.