ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В 2017 году компания «Инчкейп» планирует открыть в России специализированные шоу-румы по продаже подержанных автомобилей. Об этом в эксклюзивном интервью аналитическому агентству «АВТОСТАТ» сообщил управляющий директор «Инчкейп Россия» Игорь Салита.

По его словам, в настоящее время компания ведёт переговоры по площадкам. Планируется, что это будет как покупка, так и аренда площадей. В Москве – как можно ближе к центру, а в Санкт-Петербурге – обязательно в месте с высоким естественным трафиком.

Как отметил г-н Салита, в компании сфокусированы на первоочередном развитии всех программ, касающихся продаж подержанных автомобилей.