Infiniti объявила комплектацию нового Q60 для России
25.01.2017, 14:56
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Новое спортивное купе Q60, российская премьера которого состоялась в сентябре прошлого года в рамках празднования 10-летия бренда Infiniti в нашей стране, в ближайшее время появится у дилеров. Цена на новинку будут объявлены позднее, сообщает пресс-служба Infiniti.
Спорткупе оборудовано новым битурбированным 3,0-литровым двигателем V6 (405 л.с. и 475 Нм), который агрегатируется с полноприводной трансмиссией. Разгон до 100 км/ч занимает 5,1 секунды.
Российская модификация Q60 получила название Sport+NAVI и оснащается адаптивной электронной системой рулевого управления нового поколения DAS 2.0., системой контроля движения и удержания автомобиля на полосе Active Lane Control, системой кругового обзора AVM+, системой обнаружения приближающихся объектов (AOD), системой определения свободного места для парковки (PSM).
На эргономичной центральной консоли Q60 размещены два сенсорных монитора (верхний диагональю 8 дюймов и нижний 7-дюймовый), которые являются частью мультимедийной системы InTouch последнего поколения. Версия Sport+NAVI имеет отделку интерьера вставками из карбона с фиолетовыми акцентами, подрулевые переключатели передач и спортивную выхлопную систему.
Спорткупе оборудовано новым битурбированным 3,0-литровым двигателем V6 (405 л.с. и 475 Нм), который агрегатируется с полноприводной трансмиссией. Разгон до 100 км/ч занимает 5,1 секунды.
Российская модификация Q60 получила название Sport+NAVI и оснащается адаптивной электронной системой рулевого управления нового поколения DAS 2.0., системой контроля движения и удержания автомобиля на полосе Active Lane Control, системой кругового обзора AVM+, системой обнаружения приближающихся объектов (AOD), системой определения свободного места для парковки (PSM).
На эргономичной центральной консоли Q60 размещены два сенсорных монитора (верхний диагональю 8 дюймов и нижний 7-дюймовый), которые являются частью мультимедийной системы InTouch последнего поколения. Версия Sport+NAVI имеет отделку интерьера вставками из карбона с фиолетовыми акцентами, подрулевые переключатели передач и спортивную выхлопную систему.