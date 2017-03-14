ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Российские дилеры Infiniti в феврале реализовали 562 автомобиля – на 34% больше, чем годом ранее. В результате рыночная доля рынка марки составила 5,4% – это рекордный показатель на российском рынке за последние два года. По итогам первых двух месяцев 2017 года продажи Infiniti в нашей стране составили 941 машину, что на 41% выше показателя за аналогичный период прошлого года. Наибольшим спросом на российском рынке пользуются обновлённый кроссовер QX50, внедорожник QX70, а также седан Q50.