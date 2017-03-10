ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Рыночная доля иномарок с пробегом в Москве по итогам января 2017 года составила 90%, о чём стало известно из исследования "Автостат Инфо". Объём продаж таких машин сократился на 29% за отчётный месяц до 18 123 ед.

В ТОП-15 самых востребованных автомобилей столичного рынка легковушек с пробегом вошла только одна отечественная модель, LADA 2114, которая заняла в этом рейтинге последнее место.

В топе продаж по итогам января по традиции оказался Ford Focus. Спрос на эту модель на столичном рынке б/у автомобилей сократился в годовом сравнении на 30,6%, всего было продано 734 авто. Объём продаж Hyundai Solaris снизился за тот же период на 0,6% до 530 ед., что, впрочем, обеспечило этой модели второе место в рейтинге вторичного рынка Москвы. Третью строчку занял Opel Astra, объём продаж которого составил в январе 2017 года 346 ед., что на 30,8% меньше результата прошлого года. В ТОП-5 попали Mercedes-Benz E-Class (328 авто, -21,7%) и Skoda Octavia (321 авто, -33,7%).

Далее в первую десятку рейтинга самых популярных б/у автомобилей в Москве по итогам января вошли Toyota Camry (295 ед., -19,4%), Volkswagen Passat (294 авто, -21%), KIA Rio (291 шт., -29%), BMW 5-Series (266 ед., -26,1%) и Volkswagen Polo (260 авто, -17,7%).