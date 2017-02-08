ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Кризис по-прежнему даёт о себе знать: трое из четырёх работодателей в прошлом году нанимали меньше сотрудников, чем увольняли. К такому выводу пришли эксперты проекта «HR Lab. – Лаборатория HR Инноваций», проведя исследование для Аналитического центра «АльфаСтрахование».

Специалисты «АльфаСтрахование» провели опрос сотрудников HR-служб 95 российских компаний с оборотом от 100 млн руб. в год и выяснили, что три четверти компаний (74%) в прошлом году больше увольняли сотрудников, чем приглашали на работу. В 2015 г. аналогичный показатель составлял 82%. По прогнозам HR специалистов, в 2017 г. ситуация продолжит улучшаться, и по итогам года этот показатель составит 65-68%.

В 2016 г. под сокращения попадали, в частности, и сами сотрудники HR-служб (65%), так как потребность в найме нового персонала уменьшалась. При этом часть вакансий, которые обслуживали рекрутинговые агентства, переходили HR-отделам. Пострадали также специалисты по развитию (62%), кадровому делопроизводству (60%), маркетологи (55%), секретари и личные помощники руководителей (47%).

На фоне этих сокращений в большинстве компаний также снизились затраты, связанные с подбором персонала. По исследованию компании PwC Saratoga-2016, расходы сократились по рынку в целом на 12,5%. Однако стоимость подбора (то есть затраты на подбор одного сотрудника) у 58% компаний возросла за счёт повышения доли руководителей в структуре нанимаемого персонала. У остальных 42% респондентов стоимость подбора одного сотрудника снизилась. В целом в 2015 г., по данным PwC, у трех четвертей опрошенных компаний общее количество выбывших сотрудников в среднем в 1,4 раза превышало количество нанятых.

Исследование The Future of Jobs, опубликованное Всемирным экономическим форумом (ВЭФ), говорит о том, что к 2020 г. на мировом рынке труда прибавится 2 млн рабочих мест, но 7,1 млн при этом исчезнет. Наибольшее падение будет наблюдаться в сфере администрирования, которое произойдет, в том числе, из-за развития новых технологий: Big Data, облачных технологий, мобильного интернета и связи вещей через интернет. В опросе участвовали HR-директора 2,5 тыс. компаний из 15 стран мира и 9 отраслей экономики. Облачные технологии и мобильный интернет окажут самое большое влияние на рынок труда по мнению 34% респондентов, 26% назвали Big Data, 14% - интернет вещей, 9% – развитие робототехники и 6% – автоматизацию производства.

В качестве примера можно отметить, что до 2020 г. Big Data увеличит количество рабочих мест в области математики и вычислительной техники на 4,6%, в управленческой сфере – на 1,4%, в финансовом секторе – на 1,3%, а в продажах – на 1,3% в год. Тот же фактор сократит число рабочих мест офисных сотрудников на 6% в год. Big Data помогает разделить сотрудников на разные группы и каждой из них предложить особую систему мотивации, снизив затраты на персонал. Новые технологии применяются и в России, однако, активно развиваются они лишь в конкурентных областях, например, телекоммуникациях, но не машиностроении, поэтому их влияние на рынок труда будет ниже.