Итальянский авторынок в июле вырос на 6%
15.08.2017, 16:58
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Автомобильный рынок Италии в июле вырос на 5,9% и составил 145363 машины. Как отмечают в Итальянской ассоциации автопроизводителей (ANFIA), это лучший показатель с 2010 года. По итогам семи месяцев 2017 года реализация автомобилей в этой стране увеличилась на 8,6% до 1 млн 282 тыс. 353 единицы.
Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в ANFIA, самой продаваемой в Италии автомобильной маркой остаётся Fiat, который в июле реализовал 29433 машины (+0,2%).
Источник: Автостат