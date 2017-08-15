ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Автомобильный рынок Италии в июле вырос на 5,9% и составил 145363 машины. Как отмечают в Итальянской ассоциации автопроизводителей (ANFIA), это лучший показатель с 2010 года. По итогам семи месяцев 2017 года реализация автомобилей в этой стране увеличилась на 8,6% до 1 млн 282 тыс. 353 единицы.