ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Автомобильный рынок Италии в январе вырос на 10,1% и составил 171556 машин. Как отмечают в Итальянской ассоциации автопроизводителей (ANFIA), это лучший показатель за январь с 2010 года, и в дальнейшие месяцы ожидается сохранение положительной динамики.

Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в ANFIA, самой продаваемой в Италии автомобильной маркой остается Fiat, который в январе реализовал 37371 машину (+14,5%). Второе место занял Volkswagen, чей результат составил 13246 автомобилей (+11,1%).