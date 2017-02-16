Изменение цен за последний месяц произошло у 24 марок
16.02.2017, 11:20
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» провело исследование цен новых легковых автомобилей, которое охватывало всех автопроизводителей, официально представленных на российском рынке. Согласно результатам исследования, за последний месяц* цены изменились у 24 из них.
Многие компании ограничились изменением цен у одной из своих моделей. К примеру, немецкий BMW поднял цену седана 7-й серии на 2,6 – 8,0%, а Mercedes-Benz повысил стоимость внедорожника GLA-Klasse на 0,3 – 2,8%. Японская марка Mitsubishi подняла цену кроссовера Outlander производства 2017 года на 3,8 – 7,1%. Toyota повысила цену внедорожника Land Cruiser Prado в комплектациях «Престиж» и «Люкс» с дизельным двигателем на 0,9 – 1,0%.
Целый ряд компаний изменили цены нескольких моделей. Так, японский премиум-бренд Lexus поднял цену седана LS460 в комплектациях Executive на 1,5 – 1,6%. Кроссовер NX200 получил новые комплектации Comfort за 2256000 – 2352000 рублей, минимальная цена семейства NX выросла на 2,3%. Линейка кроссовера RX350 пополнилась новой комплектацией Executive за 3613000 рублей. Кроссовер LX450d лишился комплектации Standart, минимальная цена семейства LX выросла на 9,3%.
Datsun повысил цены автомобилей производства 2017 года – седан on-DO подорожал на 1,0 – 1,3%, хэтчбек mi-DO – на 0,9 – 1,2%. Skoda увеличила цену лифтбека Octavia в комплектации Laurin&Klement на 1,6%, в комплектации RS на 1,5%, универсала Octavia Combi на 1,2 – 1,8%.
Многие компании ограничились изменением цен у одной из своих моделей. К примеру, немецкий BMW поднял цену седана 7-й серии на 2,6 – 8,0%, а Mercedes-Benz повысил стоимость внедорожника GLA-Klasse на 0,3 – 2,8%. Японская марка Mitsubishi подняла цену кроссовера Outlander производства 2017 года на 3,8 – 7,1%. Toyota повысила цену внедорожника Land Cruiser Prado в комплектациях «Престиж» и «Люкс» с дизельным двигателем на 0,9 – 1,0%.
Целый ряд компаний изменили цены нескольких моделей. Так, японский премиум-бренд Lexus поднял цену седана LS460 в комплектациях Executive на 1,5 – 1,6%. Кроссовер NX200 получил новые комплектации Comfort за 2256000 – 2352000 рублей, минимальная цена семейства NX выросла на 2,3%. Линейка кроссовера RX350 пополнилась новой комплектацией Executive за 3613000 рублей. Кроссовер LX450d лишился комплектации Standart, минимальная цена семейства LX выросла на 9,3%.
Datsun повысил цены автомобилей производства 2017 года – седан on-DO подорожал на 1,0 – 1,3%, хэтчбек mi-DO – на 0,9 – 1,2%. Skoda увеличила цену лифтбека Octavia в комплектации Laurin&Klement на 1,6%, в комплектации RS на 1,5%, универсала Octavia Combi на 1,2 – 1,8%.