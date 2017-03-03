КИА Рио стал лидером на рынке Приволжского Федерального округа
03.03.2017, 11:06
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Автомобиль КИА Рио стал лидером на рынке Приволжского Федерального округа. Такую информацию приводит "АВТОСТАТ" со ссылкой на собственное исследование, проведённое в январе в Поволжье.
Так, в первом месяце 2017-го года, автомобиль корейского автогиганта разошёлся тиражом 1743 штуки, тем самым показав рост в 37 процента по сравнению с результатами января 2016-го. "Серебро" взяла ЛАДА Гранта с результатом в 1699 автомобилей (-46 процентов). Замыкает тройку лидеров ЛАДА Веста. За месяц было продано 1667 экземпляров данного отечественного автомобиля.
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В пятёрку также попали ХЁНДЭ Солярис с результатом 768 штук (-22 процента) и ШЕВРОЛЕТ Нива с результатом 617 штук (+21 процент).
Суммарно на рынке ПФО в январе было продано более 18 тысяч единиц автотранспортных средств. Это чуть меньше, чем в январе 2016-го (-0,3 процента).
Добавим, это не единственная победа КИА Рио на российском авторынке. Совсем недавно ГИБДД представила данные о количестве автомобилей, поставленных на учёт в прошлом году. Согласно им, седан корейского производителя показал рост в 7 процентов. Всего же было зарегистрировано 89460 единиц КИА Рио. Таким образом, данная модель стала самым массовым автомобилем 2016-го года.
Другие модели бренда также показали хорошие результаты: Sportage и cee'd заняли 2-ые места в своих классах. Неплохие результаты показали модели Соул, Соренто и Соренто Прайм, Оптима и Пиканто.
Ранее КИА Рио попала в рейтинг самых популярных автомобилей среди жителей мегаполисов. Этой модели отдают предпочтение в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Казани, Омске, Уфе, Воронеже и Волгограде.
ХЁНДЭ Солярис популярен в Москве, Петербурге, Красноярске, Ростове-на-Дону, Челябинске и Новосибирске.
ЛАДА Гранта лидирует в Перми и в Самаре.
Российские продажи бюджетного седана КИА Рио нового поколения стартуют не ранее третьего квартала 2017 года. Один из бестселлеров нашего авторынка, как и прежде, будет выпускаться по соседству с ХЁНДЭ Солярис на заводе в Санкт-Петербурге.
Так, в первом месяце 2017-го года, автомобиль корейского автогиганта разошёлся тиражом 1743 штуки, тем самым показав рост в 37 процента по сравнению с результатами января 2016-го. "Серебро" взяла ЛАДА Гранта с результатом в 1699 автомобилей (-46 процентов). Замыкает тройку лидеров ЛАДА Веста. За месяц было продано 1667 экземпляров данного отечественного автомобиля.
---Информация: специализированный ресурс предлагает приобрести чехлы на Киа Рио из экокожи в ателье. Телефон для связи в Москве +7 (495)772-81-67. ---
В пятёрку также попали ХЁНДЭ Солярис с результатом 768 штук (-22 процента) и ШЕВРОЛЕТ Нива с результатом 617 штук (+21 процент).
Суммарно на рынке ПФО в январе было продано более 18 тысяч единиц автотранспортных средств. Это чуть меньше, чем в январе 2016-го (-0,3 процента).
Добавим, это не единственная победа КИА Рио на российском авторынке. Совсем недавно ГИБДД представила данные о количестве автомобилей, поставленных на учёт в прошлом году. Согласно им, седан корейского производителя показал рост в 7 процентов. Всего же было зарегистрировано 89460 единиц КИА Рио. Таким образом, данная модель стала самым массовым автомобилем 2016-го года.
Другие модели бренда также показали хорошие результаты: Sportage и cee'd заняли 2-ые места в своих классах. Неплохие результаты показали модели Соул, Соренто и Соренто Прайм, Оптима и Пиканто.
Ранее КИА Рио попала в рейтинг самых популярных автомобилей среди жителей мегаполисов. Этой модели отдают предпочтение в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Казани, Омске, Уфе, Воронеже и Волгограде.
ХЁНДЭ Солярис популярен в Москве, Петербурге, Красноярске, Ростове-на-Дону, Челябинске и Новосибирске.
ЛАДА Гранта лидирует в Перми и в Самаре.
Российские продажи бюджетного седана КИА Рио нового поколения стартуют не ранее третьего квартала 2017 года. Один из бестселлеров нашего авторынка, как и прежде, будет выпускаться по соседству с ХЁНДЭ Солярис на заводе в Санкт-Петербурге.