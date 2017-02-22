ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Согласно результатам исследования, проведённого аналитическим агентством «АВТОСТАТ», лидерами рынка в 15 российских городах с населением свыше 1 млн человек по итогам 2016 года являются лишь три модели.

Так, KIA Rio первенствует в семи городах-миллионниках. В прошлом году эта модель стала лидером в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Казани, Омске, Уфе, Воронеже и Волгограде.

Самый продаваемый автомобиль в стране – Hyundai Solaris – стал лидером рынка только в шести городах-миллионниках. Но при этом в его активе Москва и Санкт-Петербург, а также Новосибирск, Челябинск, Ростов-на-Дону и Красноярск.