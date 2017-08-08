Согласно результатам исследования, на столичном рынке снова сменился лидер. В первый летний месяц им стал KIA Rio, показатель которого составил 1019 автомобилей, что на 8% ниже результата годичной давности. Таким образом, эта модель вернула себе звание лидера на рынке Москвы.

В свою очередь, Hyundai Solaris, который был лидером в мае, опустился на вторую строчку рейтинга с результатом 1013 проданных экземпляров (+9,5%). На третьей позиции, с заметным отставанием от первых двух моделей, оказывается Skoda Rapid (687 шт.; +49%).



Замыкают пятёрку лидеров московского рынка в июне Hyundai Creta (655 шт.) и Volkswagen Polo (648 шт.; +10,5%). В ТОП-10 также попадают: Skoda Octavia (605 шт.; +26%), Toyota Camry (515 шт.; +5%), Volkswagen Tiguan (480 шт.; +227%), Ford Focus (460 шт.; -4%) и KIA Ceed (437 шт.; +45%).