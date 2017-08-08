ОРЕАНДА-НОВОСТИ. KIA Rio в июле вновь стал самой продаваемой моделью в России, забрав себе этот титул у июньского бестселлера – LADA Granta. Между тем с 1 августа на российском рынке стартовали продажи нового поколения KIA Rio, что, как считают в корейской компании, призвано еще больше усилить позиции модели.