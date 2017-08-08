KIA Rio в июле вернул себе звание российского бестселлера
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. KIA Rio в июле вновь стал самой продаваемой моделью в России, забрав себе этот титул у июньского бестселлера – LADA Granta. Между тем с 1 августа на российском рынке стартовали продажи нового поколения KIA Rio, что, как считают в корейской компании, призвано еще больше усилить позиции модели.
Как отмечается в обзоре российского авторынка за июль, самой продаваемой моделью в России вновь стал KIA Rio с показателем 8456 автомобилей (+11%). Таким образом, на второе место вернулась LADA Granta, чьи продажи увеличились на 28% до 8134 машин. Третий результат показал седан Hyundai Solaris – 6951 реализованный автомобиль (-12%). Седан LADA Vesta занимает четвертую строчку рейтинга продаж – на нем остановил свой выбор 6491 потребитель (+25%). Продажи седана Volkswagen Polo снизились на 3% до 4014 машин.
Лидерство среди моделей SUV сохраняет кроссовер Hyundai Creta.