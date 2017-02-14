Kia Rio в январе стал лидером на рынке Москвы
14.02.2017, 14:21
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» провело исследование рынка новых легковых автомобилей в Москве по итогам января 2017 года и составило рейтинг самых популярных моделей.
Согласно результатам исследования, в первый месяц нынешнего года лидерство на столичном рынке захватил KIA Rio, показатель которого составил 802 автомобиля, что на 24% выше результата годичной давности. В свою очередь, Hyundai Solaris, который был лидером в 2016 году, опустился на вторую строчку рейтинга с результатом 681 проданный экземпляр (-60%). На третьей позиции оказывается еще одна модель Hyundai – кроссовер Creta (385 шт.), который дебютировал на рынке в августе прошлого года.
Согласно результатам исследования, в первый месяц нынешнего года лидерство на столичном рынке захватил KIA Rio, показатель которого составил 802 автомобиля, что на 24% выше результата годичной давности. В свою очередь, Hyundai Solaris, который был лидером в 2016 году, опустился на вторую строчку рейтинга с результатом 681 проданный экземпляр (-60%). На третьей позиции оказывается еще одна модель Hyundai – кроссовер Creta (385 шт.), который дебютировал на рынке в августе прошлого года.