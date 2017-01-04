ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В 2016 году в Украине было продано 65 562 новых легковых автомобиля. В Ассоциации Укравтопром определили какие модели легковых авто были наиболее востребованы на внутреннем рынке.

Наиболее продаваемым автомобилем в прошлом году был корейский кроссовер KIA Sportage, на нём свой выбор остановили 2 736 покупателей. С января по декабрь эта машина пять раз становилась лидером продаж – в июне, августе, сентябре, ноябре и декабре.

Следующей в рейтинге популярности на отечественном рынке была модель Renault Logan. Годовой объём продаж этой модели составил 2 079 шт.

На третьем месте также представитель французской автомобильной корпорации Renault Group – автомобиль Renault Duster, в личном зачёте которого 2 032 продажи и титул бестселлера октября.

Четвёртую позицию заняла Skoda Octavia с результатом 1 924 проданных авто.

Компактный кроссовер Toyota RAV-4 замыкает пятёрку лидеров с показателем продаж 1 902 автомобиля.