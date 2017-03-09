ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Новый мощный спортивный фастбек KIA Stinger появится на российском рынке в конце 2017 или в начале 2018 года. Линейка двигателей будет представлена двумя бензиновыми вариантами: 2,0 T-GDI и 3,3 V6 с двойным турбонаддувом. Все версии KIA Stinger будут оснащены 8-ступенчатой автоматической трансмиссией.

Европейская версия новой модели KIA Stinger впервые представлена на Женевском международном автосалоне-2017. Мировая премьера KIA Stinger состоялась на Североамериканском международном автосалоне в Детройте в январе 2017 года.

KIA Stinger будет предлагаться как с приводом на заднюю ось, так и с системой полного привода. Новинка будет оснащена пакетом систем активной безопасности DRiVE WISE, электронно-регулируемой адаптивной подвеской (DSDC - Dynamic Stability Damping Control) и системой выбора режимов движения Drive Mode Select, предлагающей выбор из пяти вариантов.

В Европе для KIA Stinger будет предлагаться линейка из трех двигателей: 2-литрового бензинового с турбонаддувом (максимальная мощность 255 л. с., максимальный крутящий момент 353 Нм), турбодизельного с рабочим объёмом 2,2 л (200 л. с., 440 Нм) и бензинового 3,3 V6 с двойным турбонаддувом.