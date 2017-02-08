ОРЕАНДА-НОВОСТИ Компания KIA в феврале 2017 года распространила действие наиболее востребованных у клиентов кредитных и страховых продуктов на самые свежие новинки на российском рынке – обновлённые KIA Cerato и KIA Soul.



Продажи обновлённого KIA Cerato стартовали 19 декабря 2016 года, а 6 февраля 2017 года все официальные дилеры KIA в России начали приём заказов на обновлённый KIA Soul, включая «заряженную» версию Soul GT.



Обновлённые KIA Soul и KIA Cerato также доступны по программе KIA Start с кредитной ставкой от 6,7% годовых. Эта кредитная ставка действует при покупке автомобилей KIA Rio, KIA cee’d, обновлённых KIA Cerato и KIA Soul, а также KIA Optima и KIA Sportage 2016 модельного года в комплектациях стоимостью до 1,15 млн рублей, на которые распространяется действие государственной программы льготного автокредитования.



Помимо этого, в феврале 2017 года при приобретении обновлённых KIA Cerato и KIA Soul, включая спортивную версию Soul GT ,по любой из кредитных программ KIA Finance клиенты получают полис автострахования КАСКО в комплекте. Такой же продукт предлагается и покупателям KIA Rio, KIA cee’d и KIA Sportage.