ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Компания KIA Motors Rus с середины июля 2017 года присоединилась к новым государственным программам субсидирования процентной ставки «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Действие данной программы распространяется на четыре модели из линейки марки: KIA Rio (третье поколение), KIA Rio (новое, четвертое поколение, продажи которого на территории России начинаются 1 августа, а прием предварительных заказов осуществляется с 17 июля), KIA Cerato и KIA Sorento второго поколения, сообщает пресс-служба KIA Motors Rus. Как отмечается, семейный кроссовер KIA Sorento стал самым крупным и просторным автомобилем во всем списке моделей, на которые распространяются новые российские государственные программы. В рамках обеих программ предусмотрена сниженная на 6,7% ставка кредитования и возможность нулевого первоначального взноса. Минимальная ставка по тарифам банков-партнеров KIA Finance составляет в рамках этих программ 6,0%.

Программа «Первый автомобиль» предлагается имеющим водительское удостоверение клиентам, никогда ранее не владевшим личным автомобилем (в том числе не имеющих автокредитов в 2017 году). Программа «Семейный автомобиль» ориентирована на лиц, имеющих двух и более несовершеннолетних детей, и также не имеющих автокредитов в 2017 году. Стоимость охватываемых новыми государственными программами автомобилей ограничена 1 млн 450 тыс. рублей. Помимо сниженной ставки, выгода клиента образуется за счет предоставления банком субсидии (10% от стоимости транспортного средства) в счет первоначального взноса.

Также с середины июля 2017 года KIA Finance предлагает клиентам ряд новых продуктов при приобретении популярных моделей – компактных моделей семейства cee’d, кроссовера Soul и бизнес-седана Optima. Программа «6% в кредит» подразумевает предоставление скидки на автомобиль в размере 18 тыс. рублей на KIA cee’d, 19 тыс. рублей на KIA Soul и 26 тыс. рублей на KIA Optima при заключении договора кредитования сроком на 24 месяца и первоначальном взносе в размере 60% от стоимости автомобиля.