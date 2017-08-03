KIA в прошлом месяце увеличила продажи в России на 37%
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Российские дилеры KIA в июле реализовали 16187 автомобилей, что на 36,7% больше по сравнению с прошлым годом. Такой показатель почти вдвое превышает среднерыночный темп восстановления объемов продаж, составивший в июле 2017 года 19,8%. По итогам семи месяцев 2017 года темпы роста продаж KIA превышают среднерыночные почти втрое – 24,2% против 8,5%. С начала года в России было продано 101376 автомобиля KIA. Согласно предварительным оценкам, KIA сохраняет лидирующие позиции среди всех представленных в России иностранных автомобильных брендов. На долю KIA пришлось 12,4% рынка в июле и 12,0% по итогам периода с января по итогам семи месяцев 2017 годаль. Увеличение рыночной доли KIA по сравнению с показателями прошлого года составило 1,6% по обоим периодам.
Бестселлером KIA на российском рынке остаётся модель Rio: в июле было реализовано 8456 седанов и хэтчбеков этой модели (+11%). Согласно предварительным оценкам, KIA Rio в прошлом месяце сохранил свои лидирующие позиции, а запуск нового поколения KIA Rio в августе призван еще больше усилить позиции модели. Второе место по объему продаж в линейке KIA в России занял компактный кроссовер Sportage, который выбрали 2138 покупателей, что на 55% превышает аналогичный показатель прошлого года. Третью строчку в рейтинге бестселлеров KIA сохраняет cee’d с показателем 1272 проданных автомобиля (+22%). По итогам июля к тройке лидеров вплотную приблизился кроссовер Soul c показателем 1202 реализованных за месяц автомобиля.