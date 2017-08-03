ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Российские дилеры KIA в июле реализовали 16187 автомобилей, что на 36,7% больше по сравнению с прошлым годом. Такой показатель почти вдвое превышает среднерыночный темп восстановления объемов продаж, составивший в июле 2017 года 19,8%. По итогам семи месяцев 2017 года темпы роста продаж KIA превышают среднерыночные почти втрое – 24,2% против 8,5%. С начала года в России было продано 101376 автомобиля KIA. Согласно предварительным оценкам, KIA сохраняет лидирующие позиции среди всех представленных в России иностранных автомобильных брендов. На долю KIA пришлось 12,4% рынка в июле и 12,0% по итогам периода с января по итогам семи месяцев 2017 годаль. Увеличение рыночной доли KIA по сравнению с показателями прошлого года составило 1,6% по обоим периодам.