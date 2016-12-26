ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Документом предусматривается поэтапное введение обязательной классификации объектов туристской индустрии, также предлагается ввести запрет на предоставление гостиничных услуг без свидетельства о присвоении гостинице соответствующей категории

Правительство России на заседании в понедельник обсудит подготовленный министерством культуры законопроект о совершенствовании правового регулирования деятельности по оказанию гостиничных услуг, в котором предусматривается поэтапное введение обязательной классификации объектов туристской индустрии на территории России, сообщает пресс-служба кабинета министров.

«Законопроектом, в частности, предусматривается поэтапное введение обязательной классификации объектов туристской индустрии на территории России. Кроме того, предлагается ввести запрет на предоставление гостиничных услуг без свидетельства о присвоении гостинице соответствующей категории, а также на использование гостиницами категории, не соответствующей категории, указанной в свидетельстве», - говорится в сообщении.