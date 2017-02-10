Каждый 3-й автомобиль KIA в январе был продан в кредит
10.02.2017, 16:40
ОРЕАНДА-НОВОСТИ На продажи с привлечением заемных средств в рамках программ KIA Finance в январе 2017 года пришлось 33% от общего объема розничных продаж KIA в России.
В январе в кредит было продано на 88% больше автомобилей KIA, чем в первом месяце прошлого года. Государственная программа льготного автокредитования обеспечила 29% розничных продаж KIA в России в январе, что эквивалентно 88% от объема кредитных продаж марки, сообщает пресс-служба KIA Motors Rus.
Инновационный кредитный продукт «KIA Легко!» с минимальными ежемесячными платежами и гарантированной банком остаточной стоимостью продолжает пользоваться высоким спросом. В январе 2017 года было оформлено более 950 таких кредитов, а с момента запуска программы «KIA Легко!» в июле 2016 года – более 5200.
Всего в прошлом месяце продажи KIA на российском рынке составили 10306 машин, что на 13,9% больше по сравнению с прошлым годом. По предварительным данным, благодаря такому результату KIA удалось сохранить первое место по объему продаж среди всех иностранных автомобильных брендов, представленных на российском рынке. Рыночная доля марки составила 13%, что является рекордным значением для компании.
В январе в кредит было продано на 88% больше автомобилей KIA, чем в первом месяце прошлого года. Государственная программа льготного автокредитования обеспечила 29% розничных продаж KIA в России в январе, что эквивалентно 88% от объема кредитных продаж марки, сообщает пресс-служба KIA Motors Rus.
Инновационный кредитный продукт «KIA Легко!» с минимальными ежемесячными платежами и гарантированной банком остаточной стоимостью продолжает пользоваться высоким спросом. В январе 2017 года было оформлено более 950 таких кредитов, а с момента запуска программы «KIA Легко!» в июле 2016 года – более 5200.
Всего в прошлом месяце продажи KIA на российском рынке составили 10306 машин, что на 13,9% больше по сравнению с прошлым годом. По предварительным данным, благодаря такому результату KIA удалось сохранить первое место по объему продаж среди всех иностранных автомобильных брендов, представленных на российском рынке. Рыночная доля марки составила 13%, что является рекордным значением для компании.