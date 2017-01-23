ОРЕАНДА-НОВОСТИ. По итогам 2016 года на продажи с привлечением заемных средств в рамках программ KIA Finance пришлось около 30% от общего объёма розничных продаж KIA в России. Государственная программа льготного автокредитования обеспечила 25% в объеме реализации марки, сообщает пресс-служба KIA Motors Rus.

Наибольшую популярность среди клиентов KIA Finance имеет бестселлер марки KIA Rio – 33% покупок модели в 2016 году пришлось на кредиты. Также в тройку самых востребованных моделей KIA при приобретении в кредит в прошлом году вошли cee’d (32% продаж в кредит) и Sportage (23% продаж модели в кредит).

В 2016 году было запущено несколько новых программ KIA Finance. Высоким спрсом пользовалось предложение «KIA Start! + КАСКО в комплекте» со ставкой от 6,7% годовых, распространяющееся на модели Rio и cee’d. Новый кредитный продукт «KIA Легко!» с минимальными ежемесячными платежами и гарантированной банком остаточной стоимостью предлагается при приобретении моделей Rio, cee’d и Sportage. За пять месяцев с момента запуска данного кредитного продукта им воспользовались более 4 тысяч клиентов, за этот период доля «KIA Легко!» составила 22% всех кредитных продаж KIA в России.

Программа лизинга для физических лиц «Лизинг KIA Finance» расширила свою географию и теперь доступна клиентам в четырёх крупнейших городах России.