Карлос Гон ожидает прибыли от АВТОВАЗа с 2018 года
13.02.2017, 17:59
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Гендиректор Renault Карлос Гон ожидает, что АВТОВАЗ станет прибыльным в 2018 году даже при сохранении нестабильности на российском авторынке. Об этом он заявил, выступая перед аналитиками и журналистами в Париже.
Гон сохраняет оптимизм в отношении АВТОВАЗа из-за среднесрочного плана развития компании, утверждённого в декабре и включающего запуск 12 новых моделей, оптимизацию производства, сокращение запасов и дальнейшую локализацию производства сборочных компонентов.
АВТОВАЗ снизил чистый убыток в 2016 году до 44,8 млрд руб. с 73,9 млрд руб. годом ранее. В прошлом году производитель показал результат лучше рынка, снизив продажи LADA на внутреннем рынке на 1% до 266296 автомобилей.
В прошлом году АВТОВАЗ принёс французскому владельцу 89 млн евро убытка, согласно финансовому отчету Renault за 2016 год. Это значительно меньше по сравнению с 620 млн евро, которые Renault потерял из-за АВТОВАЗа в 2015 году.
Для привлечения финансирования АВТОВАЗ провел допэмиссию на 26,14 млрд руб., которую оплатили контролирующий акционер альянс Renault-Nissan и новый акционер «Ренессанс капитал» Михаила Прохорова. Совладельцы планируют провести ещё один этап допэмиссии в I квартале 2017 года.
Гон сохраняет оптимизм в отношении АВТОВАЗа из-за среднесрочного плана развития компании, утверждённого в декабре и включающего запуск 12 новых моделей, оптимизацию производства, сокращение запасов и дальнейшую локализацию производства сборочных компонентов.
АВТОВАЗ снизил чистый убыток в 2016 году до 44,8 млрд руб. с 73,9 млрд руб. годом ранее. В прошлом году производитель показал результат лучше рынка, снизив продажи LADA на внутреннем рынке на 1% до 266296 автомобилей.
В прошлом году АВТОВАЗ принёс французскому владельцу 89 млн евро убытка, согласно финансовому отчету Renault за 2016 год. Это значительно меньше по сравнению с 620 млн евро, которые Renault потерял из-за АВТОВАЗа в 2015 году.
Для привлечения финансирования АВТОВАЗ провел допэмиссию на 26,14 млрд руб., которую оплатили контролирующий акционер альянс Renault-Nissan и новый акционер «Ренессанс капитал» Михаила Прохорова. Совладельцы планируют провести ещё один этап допэмиссии в I квартале 2017 года.