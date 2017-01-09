Казань вошла в тройку самых востребованных городов для встречи Рождества
09.01.2017, 16:19
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Казань стала одним из трех городов-лидеров России, наиболее востребованных у туристов для встречи Рождества. Об этом сообщается на портале поиска отелей RoomGuru.ru.
По результатам броней отелей для проживания с 6 на 7 января, столица региона заняла третье место вслед за Санкт-Петербургом и Москвой.
В топ-10 самых популярных у туристов российских городов для визита в Рождество также стали Сочи, Ярославль, Вологда, Екатеринбург, Калининград, Псков и Иркутск.
При этом, по данным сайта, дороже всего стоило проживание в отелях Сочи – в среднем, 4,9 тыс. рублей в сутки, а меньше всего – в отелях Пскова (3,1 тыс. рублей). В Казани в среднем проживание обошлось в 3,34 тыс. рублей за человека.
По результатам броней отелей для проживания с 6 на 7 января, столица региона заняла третье место вслед за Санкт-Петербургом и Москвой.
В топ-10 самых популярных у туристов российских городов для визита в Рождество также стали Сочи, Ярославль, Вологда, Екатеринбург, Калининград, Псков и Иркутск.
При этом, по данным сайта, дороже всего стоило проживание в отелях Сочи – в среднем, 4,9 тыс. рублей в сутки, а меньше всего – в отелях Пскова (3,1 тыс. рублей). В Казани в среднем проживание обошлось в 3,34 тыс. рублей за человека.