ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Китай стал крупнейшим мировым рынком автомобилей на новых источниках энергии (new energy vehicles, NEV), заявил представитель Ассоциации автомобилестроительной промышленности страны Хэ Пэн. По его словам, КНР занимает лидирующую позицию как по производству и продажам NEV, так и по количеству сданных в эксплуатацию зарядных станций для электромобилей.

Машины на новых источниках энергии ("чистые автомобили") - это электромобили, гибриды, а также машины, использующие топливный элемент (электрохимическое устройство, например, на основе водорода).

Производство подобных автомобилей в КНР увеличилось до 507 тыс. в прошлом году с 10 тыс. в 2011 году. По данным международной консалтинговой фирмы Roland Berger, во втором квартале этого года Китай стал мировым лидером по индексу развития отрасли электромобилей.

Рост производства и продаж электромобилей в стране, как считает Хэ Пэн, обусловлен очень быстрым развитием технологий. Например, пять лет назад заряда аккумулятора хватало максимум на 100 км, а сейчас автомобиль может проехать без подзарядки до 300 км. При этом себестоимость снизилась примерно на 50%, отметил он.

Ряд китайских предприятий начал разрабатывать коммерческие электромобили, а также NEV нашли широкое применение в сфере общественного транспорта. По состоянию на конец 2016 года, в стране насчитывалось более 160 тыс. таких маршрутных автобусов и 18 тыс. такси.