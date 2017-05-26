ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Продажи пассажирских автомобилей в Китае по итогам апреля снизились на 3,7% до 1 млн 722 тыс. 200 единиц. Отрицательный результат многом обусловлен частичным повышением налога на покупку новых автомобилей с двигателем объёмом до 1,6 л в этом году. В то же время за четыре месяца 2017 года китайский авторынок вырос на 4,2% до 7 млн 669 тыс. 800 машин, оставаясь крупнейшим в мире.

Volkswagen и его совместные предприятия в прошлом месяце увеличили реализацию на 1,5% до 299,7 тыс. машин. Продажи легковых автомобилей General Motors на китайском рынке составили 272770 единиц – на 1,9% меньше, чем годом ранее.

Напомним, в условиях снижения спроса на авторынке китайские власти с октября 2015 года вдвое снизили налог на покупку новых автомобилей с двигателем объёмом до 1,6 л до конца 2016 года, а с 2017 года он был повышен с 5% до 7,5%.