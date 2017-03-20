Китайский авторынок в феврале вернулся к росту
20.03.2017, 14:59
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Продажи пассажирских автомобилей в Китае по итогам февраля увеличились на 18,3% до 1 млн 632 тыс. 700 единиц. Таким образом, после январского снижения спроса вновь зафиксирован положительный результат, что обусловлено более ранними в этом году каникулами в связи празднованием Нового года по лунному календарю. По данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Китайской ассоциации автопроизводителей (СААМ), за два первых месяца 2017 года китайский авторынок вырос на 6,3% до 3 млн 851 тыс. 300 машин, оставаясь крупнейшим в мире.
Продажи легковых автомобилей General Motors на китайском рынке составили 246730 единиц – на 0,4% больше, чем годом ранее. Volkswagen и его совместные предприятия в прошлом месяце снизили реализацию на 1,9% до 223 тыс. машин.