ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Компания Lexus разработала специальные условия приобретения бизнес-седана ES, премиальных кроссоверов NX и RX и престижного внедорожника GX, которые действуют с 1 по 31 марта 2017 года.

Так, при покупке Lexus ES 200 и/или Lexus ES 250, а также Lexus NX в любой из существующих комплектаций в рамках программы Lexus Trade-In, выгода клиента в марте 2017 года составляет 200 тыс. рублей, сообщает пресс-служба Lexus.

При покупке престижного внедорожника Lexus GX в любой из существующих комплектаций, включая новую версию Sport, с использованием программы Lexus Trade-In, выгода клиента составляет 300 тыс. рублей.