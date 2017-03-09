ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В феврале 2017 года доля корпоративных продаж составила 10% от общих продаж KIA в России. Корпоративные клиенты в прошлом месяце приобрели 1239 автомобилей, сообщает пресс-служба KIA Motors Rus. Наибольшим спросом у юридических лиц пользуются KIA Rio (795 шт.), KIA Sportage (121 шт.) и KIA Optima (79 шт.).

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», всего в феврале продажи KIA на российском рынке составили 12390 машин, что на 7,8% больше по сравнению с прошлым годом. По предварительным оценкам, KIA по-прежнему удерживает первое место по объёму продаж среди всех иностранных автомобильных брендов, представленных на российском рынке. Прогнозируемая рыночная доля KIA в прошлом месяце составила 11,4%.