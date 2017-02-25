ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Российские дилеры Lexus за 2016 год реализовали корпоративным клиентам 7143 автомобиля, что на 67% больше по сравнению с 2015 годом. По данным ООО «Тойота Мотор», доля рынка Lexus в корпоративных продажах составила 3%, что на 1% превысило аналогичный показатель 2015 года.

Как сообщает пресс-служба компании, флагманский внедорожник Lexus LX по результатам 2016 года стал лидером корпоративных продаж в сегменте D-SUV Premium с долей 27% (+9% по сравнению с 2015 годом). Юридические лица приобрели 2 923 внедорожника LX, что на рекордные 156% больше в сравнении с результатами 2015 года.