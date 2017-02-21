ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Российские дилеры Toyota за 2016 год реализовали корпоративным клиентам 25280 автомобилей Toyota, что на 12% больше, чем в 2015 году. Доля рынка автомобилей Toyota, проданных юрлицам в России, по итогам прошедшего года достигла 10% (+1% к 2015 году).



Лидером корпоративных продаж Toyota в России в 2016 году стал бизнес-седан Toyota Camry, который поступил в корпоративные парки юрлиц в количестве 9352 единиц (+3% к 2015 году).



Благодаря запуску локального производства, позитивную динамику по сравнению с 2015 годом показали в 2016 году и корпоративные продажи Toyota RAV4. Юридическими лицами за год было приобретено 4555 таких кроссоверов (+87% в сравнении с 2015 годом).



Вырос объём корпоративных продаж и флагманского внедорожника компании – Toyota Land Cruiser 200 (4505 единиц; +36% по сравнению с АППГ), и полноразмерного внедорожника – Toyota Land Cruiser Prado (3215 единиц; +4%). Ещё одна модель бренда – Toyota Hilux – в 2016 году сумела сохранить статус лидера в области корпоративных продаж в российском сегменте пикапов: юрлицам было реализовано 1616 таких автомобилей.