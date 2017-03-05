ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Официальные дилеры Lexus в России за весь прошлый год передали своим клиентам по кредитным программам 3543 автомобиля, что составило 15% от общегодовых продаж автомобилей премиального бренда. Таким образом, по сравнению с 2015 годом кредитные продажи Lexus выросли на 14%.

Как сообщает пресс-служба ООО «Тойота Мотор», рост продаж автомобилей Lexus в кредит во многом связан с популярностью программ «Стандарт» и «Комфорт». При этом лидерами кредитных продаж японского бренда в прошедшем году стали модели ES (463 шт.; +23% к показателям 2015 года), NX (1229 шт.; +18,5%) и RX (1143 шт.; +15%).

В целом же объём средств, выданных «Тойота Банком» в 2016 году на автокредиты Lexus, составил 6,18 млрд рублей.