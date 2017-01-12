Кроссовер Creta стал второй по популярности моделью Hyundai в 2016 году
12.01.2017, 17:22
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Российские дилеры Hyundai в декабре реализовали 14047 автомобилей – на 12% больше по сравнению с прошлым годом. По итогам всего 2016 года продажи Hyundai составили 145254 машины, что на 10% ниже показателя годичной давности.
Как сообщает пресс-служба «Хендэ Мотор СНГ», бестселлером марки остается Hyundai Solaris, чьи продажи в 2016 году составили 90380 автомобилей (-22%). В результате эта иномарка впервые по итогам года стала самой продаваемой моделью на российском рынке. Новый компактный кроссовер Hyundai Creta с момента выхода на рынок в августе прошлого года уже поднялся на второе место среди моделей Hyundai по итогам 2016 года – его результат составил 21929 машин. Замыкает тройку лидеров компактный кроссовер Hyundai Tucson, разошедшийся в количестве 10240 единиц.
Как сообщает пресс-служба «Хендэ Мотор СНГ», бестселлером марки остается Hyundai Solaris, чьи продажи в 2016 году составили 90380 автомобилей (-22%). В результате эта иномарка впервые по итогам года стала самой продаваемой моделью на российском рынке. Новый компактный кроссовер Hyundai Creta с момента выхода на рынок в августе прошлого года уже поднялся на второе место среди моделей Hyundai по итогам 2016 года – его результат составил 21929 машин. Замыкает тройку лидеров компактный кроссовер Hyundai Tucson, разошедшийся в количестве 10240 единиц.