LADA Vesta выходит на рынок Венгрии
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Вслед за Германией продажи седана LADA Vesta стартуют на рынке Венгрии. Местным покупателям новинку будут предлагать с 1,6-литровым двигателем мощностью 106 л.с. Стартовая стоимость российского седана в Венгрии составляет 2 млн 999 тыс. форинтов, согласно прайс-листу на сайте официального импортера АВТОВАЗа в этой стране.
Напомним, для европейского рынка LADA Vesta была модернизирована. В автомобиле применена система снижения токсичности под эко-стандарт «Евро-6», в соответствии с экологическими стандартами были изменены некоторые материалы (декоративное покрытие, фреон кондиционера, элементы электрики).