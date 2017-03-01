ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Вслед за Германией продажи седана LADA Vesta стартуют на рынке Венгрии. Местным покупателям новинку будут предлагать с 1,6-литровым двигателем мощностью 106 л.с. Стартовая стоимость российского седана в Венгрии составляет 2 млн 999 тыс. форинтов, согласно прайс-листу на сайте официального импортера АВТОВАЗа в этой стране.