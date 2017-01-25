LADA попала в ТОП-20 авторынка Европы
25.01.2017, 10:34
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Отечественная LADA по итогам 2016 года попала в ТОП-20 европейского рейтинга продаж автомобилей среди марок.
В этом рейтинге LADA занимает 19-ю позицию – в прошлом году в странах Европы (с учётом России) в общей сложности было продано 274,9 тыс. таких автомобилей, что на 0,3% меньше, чем в 2015 году. При этом российская марка опережает такие бренды, как Mazda, Suzuki, Honda, Mitsubishi.
Лидером же европейского рынка снова стал Volkswagen, показатель которого в 2016 году составил 2,22 млн автомобилей (+0,6%). В первую тройку здесь также попали Renault (1,62 млн шт.; +10%) и Ford (1,46 млн шт.; +2%).
В этом рейтинге LADA занимает 19-ю позицию – в прошлом году в странах Европы (с учётом России) в общей сложности было продано 274,9 тыс. таких автомобилей, что на 0,3% меньше, чем в 2015 году. При этом российская марка опережает такие бренды, как Mazda, Suzuki, Honda, Mitsubishi.
Лидером же европейского рынка снова стал Volkswagen, показатель которого в 2016 году составил 2,22 млн автомобилей (+0,6%). В первую тройку здесь также попали Renault (1,62 млн шт.; +10%) и Ford (1,46 млн шт.; +2%).