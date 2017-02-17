Lamborghini отзывает порядка 40 автомобилей в России
17.02.2017, 17:46
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Итальянский автопроизводитель Lamborghini отзовёт в России около 40 автомобилей. Об этом сообщил представитель российской пресс-службы марки, пояснив, что это часть общемирового отзыва, затрагивающего около 5900 машин из-за риска возгорания. Отзыву подлежат Aventador, Veneno и Aventador J 2012-2017 годов выпуска.
Как пояснили в Lamborghini, в системе улавливания паров топлива могут быть неисправны отдельные компоненты, что может повлечь за собой отклонение от штатной работы системы вентиляции, а это в свою очередь – привести к контакту с выхлопными газами. Подобная ситуация может возникнуть при чрезмерном повышении оборотов двигателя на холостом ходу, особенно при установке неоригинальных компонентов выхлопной системы, и привести к возгоранию автомобиля.
Росстандарт пока не располагает официальным ответом от «Фольксваген Груп Рус», но ведомство направило в компанию уведомление, подготовленное в целях проверки достоверности информации, сообщили RNS в агентстве.
Как пояснили в Lamborghini, в системе улавливания паров топлива могут быть неисправны отдельные компоненты, что может повлечь за собой отклонение от штатной работы системы вентиляции, а это в свою очередь – привести к контакту с выхлопными газами. Подобная ситуация может возникнуть при чрезмерном повышении оборотов двигателя на холостом ходу, особенно при установке неоригинальных компонентов выхлопной системы, и привести к возгоранию автомобиля.
Росстандарт пока не располагает официальным ответом от «Фольксваген Груп Рус», но ведомство направило в компанию уведомление, подготовленное в целях проверки достоверности информации, сообщили RNS в агентстве.