ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» провело исследование российского рынка новых легковых автомобилей по итогам 11 месяцев 2016 года и составило рейтинг наиболее популярных моделей в премиальном сегменте Москвы.

Согласно исследованию, самым продаваемым автомобилем премиум-сегмента в столице является Lexus NX, объём рынка которого за отчётный период составил 1828 единиц, что на 4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Лидерство этого кроссовера во многом объясняется его привлекательной стоимостью, что не могло не сказаться на предпочтениях столичных жителей.

На второй позиции располагается Mercedes-Benz E-Class, который разошёлся тиражом в 1726 проданных экземпляров (-2%). Третью строчку рейтинга занимает Mercedes-Benz GL-Class (1662 шт.), показывающий рост на 30%. В пятёрку лидеров также попадают BMW X5 (1528 шт.) и Mercedes-Benz GLC-Class (1503 шт.), но если первая модель демонстрирует падение на 20%, то вторая – рост на 266%.