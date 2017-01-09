Lexus объявил специальные предложения в январе 2017 года
09.01.2017, 17:55
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. С 1 по 31 января 2017 года во всех официальных дилерских центрах Lexus на территории России действуют специальные предложения на покупку бизнес-седана ES, премиального городского кроссовера NX, премиального кроссовера RX, а также престижного внедорожника GX.
Как сообщает пресс-служба Lexus, в январе 2017 года клиентам, приобретающим премиальный городской кроссовер Lexus NX в любой из существующих комплектаций, при условии использования программы Lexus Trade-in, предоставляется возможность получить дополнительную выгоду в размере 150 000 рублей. Выгода для лояльных клиентов бренда Lexus при приобретении модели NX в любой из существующих комплектаций может достигать 200 000 рублей.
Покупателям бизнес-седанов Lexus ES 200 и Lexus ES 250 в рамках программы Lexus Trade-in в январе 2017 года предоставляется возможность получить выгоду 200 000 рублей.
Как сообщает пресс-служба Lexus, в январе 2017 года клиентам, приобретающим премиальный городской кроссовер Lexus NX в любой из существующих комплектаций, при условии использования программы Lexus Trade-in, предоставляется возможность получить дополнительную выгоду в размере 150 000 рублей. Выгода для лояльных клиентов бренда Lexus при приобретении модели NX в любой из существующих комплектаций может достигать 200 000 рублей.
Покупателям бизнес-седанов Lexus ES 200 и Lexus ES 250 в рамках программы Lexus Trade-in в январе 2017 года предоставляется возможность получить выгоду 200 000 рублей.