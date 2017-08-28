ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» провело исследование российского рынка новых автомобилей, которое охватывало производителей из КНР. Согласно результатам исследования, реализация новых китайских автомобилей (по данным АЕБ, с учетом LCV) в июле 2017 года достигла 2468 единиц – на 5% больше, чем год назад. Таким образом, они демонстрируют рост продаж в России третий месяц подряд.

Лидером среди китайских автопроизводителей по-прежнему является Lifan. Продажи автомобилей этой марки в прошлом месяце составили 1298 экземпляров, что на 6% ниже результата годичной давности. Второе место в этом рейтинге занимает Chery, реализация которого за месяц достигла 484 единиц (+11%). В тройку лидеров вернулся Geely – показатель этого бренда равен 226 автомобилям, что на 7% меньше, чем годом ранее.

Продажи автомобилей других китайских марок в июле выглядят следующим образом: Haval (140 шт.), Changan (95 шт.; +956%), Zotye (58 шт.; +61%), Foton (50 шт.), FAW (48 шт.; -38%), DFM (45 шт.; -49%), BAW (12 шт.; -20%), Brilliance (12 шт.; -80%).