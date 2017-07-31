ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Компания Lifan начнёт продажи в России нового семиместного кроссовера Myway осенью 2017 года. Как отмечается, вывод новинки на российский рынок – важный для компании шаг в расширении присутствия во всех приоритетных сегментах автомобильного рынка. В Китае модель стартовала в 2016 году и продемонстрировала высокие показатели продаж, сообщает пресс-служба «Лифан Моторс Рус».

Габариты кроссовера – 4440 x 1760 x 1730 мм. Lifan Myway обладает увеличенной колёсной базой в 2720 мм и высоким клиренсом 192 мм. А за счёт просторного и комфортного салона с 7 сидениями, множества ниш разного объёма, высокого качества деталей интерьера и отличного обзора он, скорее, похож на минивэн. Как отмечают в Lifan, этот автомобиль подходит как для семейных поездок, благодаря комфортному семиместному салону, так и для перевозки грузов, благодаря большому пространству внутри салона и техническим характеристикам автомобиля.

Интерьер кроссовера выполнен в сдержанном европейском стиле – отделка салона в черном цвете, светлый потолок с большим панорамным люком и кожаные кресла. В Lifan Myway создан поистине новый уровень комфорта с помощью двузонного климат-контроля, мультимедийной системы с сенсорным управлением и шестью динамиками, а также бесключевого доступа в машину.