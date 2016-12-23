Lifan привезёт в Россию свой флагманский седан весной 2017 года
23.12.2016, 16:51
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Компания Lifan весной 2017 года планирует начать продажи в России флагманского седана Lifan 820. Цены и комплектации будут объявлены ближе к старту продаж, сообщили порталу «Колеса.ру» в пресс-службе китайской марки.
Длина Lifan 820 составляет 4865 мм, ширина – 1835 мм, высота – 1480 мм. Размер колесной базы – 2775 мм. С какой моторной гаммой новинка доберется до России, пока неизвестно. На домашнем рынке седан можно купить с атмосферными двигателями объемом 1.8 и 2.4 литра, отдача которых составляет 121 и 160 л.с. соответственно. Для первого предложена 5-ступенчатая механическая коробка, для второго – 6-диапазонный «автомат».
В базовой комплектации Lifan 820 оснащен фронтальными подушками безопасности; креслом водителя с механической регулировкой в шести направлениях (пассажирское – в четырёх); системой кондиционирования воздуха; ABS+EBD; гидроусилителем руля; отделка салона выполнена из кожзама. На китайском сайте Lifan подчеркивается, что Lifan 820 прошел климатические испытания в районах России с холодным климатом и выдержал жару Ближнего Востока.
Длина Lifan 820 составляет 4865 мм, ширина – 1835 мм, высота – 1480 мм. Размер колесной базы – 2775 мм. С какой моторной гаммой новинка доберется до России, пока неизвестно. На домашнем рынке седан можно купить с атмосферными двигателями объемом 1.8 и 2.4 литра, отдача которых составляет 121 и 160 л.с. соответственно. Для первого предложена 5-ступенчатая механическая коробка, для второго – 6-диапазонный «автомат».
В базовой комплектации Lifan 820 оснащен фронтальными подушками безопасности; креслом водителя с механической регулировкой в шести направлениях (пассажирское – в четырёх); системой кондиционирования воздуха; ABS+EBD; гидроусилителем руля; отделка салона выполнена из кожзама. На китайском сайте Lifan подчеркивается, что Lifan 820 прошел климатические испытания в районах России с холодным климатом и выдержал жару Ближнего Востока.