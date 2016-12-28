ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Группа компаний «КАМАЗ-ЛИЗИНГ» показывает стабильное перевыполнение бизнес-плана. «В этом году нам удалось не только не уронить объём реализации, а даже нарастить его, – сообщил директор по лизингу и развитию продаж КАМАЗа – гендиректор ГК «КАМАЗ-ЛИЗИНГ» Олег Ершов. – Бизнес-план по отгрузке автомобилей по нашим прогнозам будет перевыполнен на 20%: при плане передачи в лизинг 950 КАМАЗов потребителям будет отгружено порядка 1160 большегрузов, а также 100 автобусов».

Как сообщает пресс-служба КАМАЗа, в 2016 году особенно востребованным оказался новый тягач КАМАЗ-5490. Доля продаж этой модели по итогам 11 месяцев составила 34%. Большим спросом пользуется и самосвал КАМАЗ-6520 (доля в продажах – 23%). Также успешно в этом году складывалось сотрудничество с компанией «Росагролизинг» – объём продукции, реализованной сельхозтоваропроизводителям, вырос в три раза: вместо планируемых 160 автомобилей будет отгружено 525 единиц автомобильной и прицепной техники.

«В этом году впервые в истории компании мы занялись новым направлением – проектным финансированием. Лизинговая компания «КАМАЗ» инвестирует средства в строительство мини-ТЭС. После того как станция будет введена в эксплуатацию, мы передадим её в лизинг СП «Энергетическое партнёрство», – рассказал Олег Ершов. – Реализация этого проекта позволит улучшить качество подготовки комплектующих кабины к окраске на прессово-рамном заводе. Мы надеемся на дальнейшее развитие этого направления и на КАМАЗе, и в корпорации «Ростехнологии», и на свободном рынке».