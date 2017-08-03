ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Розничная сеть "Магнит" открыла 15 000-ый магазин компании. Торговая точка в формате "у дома" расположена в Новокузнецке по адресу: ул. Филиппова, 9. Магазин находится в центральном районе города рядом с образовательными учреждениями в зоне компактного проживания людей.

Торговая площадь объекта составляет 339 кв. м. Магазин формата "у дома" предлагает покупателям широкий выбор товаров повседневного спроса по доступным ценам. Ассортимент насчитывает около 3 000 наименований: в основном продукты питания. Магазин работает ежедневно с 9 утра до 22 часов вечера. В торговой точке на регулярной основе будут проходить акции по снижению стоимости продукции, что поможет покупателям сэкономить семейный бюджет. Так, например, для пенсионеров с понедельника по четверг с момента открытия магазина и до 11 часов утра будет действовать 10% скидка на товары, кроме алкогольной, табачной продукции и позиций, участвующих в других акциях.

Развитие сети в Сибири компания начала в 2010 году, открыв первый магазин в Омске.

Торговые точки розничной сети "Магнит" расположены в 2 567 населённых пунктах России более чем в 60 субъектах 7 федеральных округов: Южном, Северо-Кавказском, Центральном, Приволжском, Северо-Западном, Уральском и Сибирском.