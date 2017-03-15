ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Розничная сеть "Магнит" сообщает об открытии 2 гипермаркетов в городах Рузаевка (Республика Мордовия) и Кыштым (Челябинская область). В Рузаевке магазин работает по адресу: Школьный бульвар, 14. Торговая площадь объекта составляет 992 кв. м. В Кыштыме гипермаркет появился по адресу: улица Карла Либкнехта, 164. Торговая площадь объекта составляет 912 кв. м.

Появление новых магазинов является значимым событием для жителей. Ранее торговых точек формата "гипермаркет" в населённых пунктах не было. В Рузаевке гипермаркет находится в торговом центре "Оазис". Для покупателей на территории объекта оборудована удобная парковка. В торговом зале установлено 9 касс. В Кыштыме большой универсальный магазин расположен в торговом центре "Радуга" рядом с остановками общественного транспорта. Для посетителей на территории гипермаркета оборудована удобная парковка. В торговом зале установлено 12 касс.

Ассортимент магазина в Рузаевке насчитывает около 7000 позиций, в Кыштыме - около 6000: от продуктов питания до непродовольственных товаров. В том числе представлена продукция региональных производителей, которая выделена специальными стопперами. Покупателям предложен широкий выбор готовых блюд собственного производства компании: на витринах при поддержании оптимальной температуры, условий и сроков хранения представлены мясные, рыбные, овощные блюда, салаты. Приготовление продукции осуществляется в цехах, расположенных в гипермаркете. В гипермаркетах на регулярной основе будут проходить акции по снижению стоимости товаров, что поможет покупателям сэкономить семейный бюджет.

Появление новых больших универсальных магазинов позволило создать в Рузаевке и Кыштыме в общей сложности около 100 рабочих мест. По данным на 28 февраля 2017 года, в Рузаевке работали 8 магазинов "Магнит" в формате "у дома" и 2 магазина "Магнит Косметик". Всего в Республике Мордовия насчитывалось 109 магазинов "Магнит" в формате "у дома", 1 гипермаркет "Магнит", 1 магазин "Магнит Семейный" и 16 магазинов "Магнит Косметик". По данным на 28 февраля 2017 года, в Кыштыме работали 3 магазина "Магнит" в формате "у дома" и 1 магазин "Магнит Косметик". Всего в Челябинской области работали 287 магазинов "Магнит" в формате "у дома", 13 гипермаркетов "Магнит", 5 магазинов "Магнит Семейный" и 80 магазинов "Магнит Косметик".