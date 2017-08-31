ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Сервис бесплатных объявлений Юла, созданный Mail.Ru Group, запускает уникальный продукт на рынке недвижимости, который изменит пользовательский опыт и существующую конъюнктуру рынка. Вертикаль «Недвижимость» в Юле позволит продать квартиру через интернет-сервис «под ключ»: от размещения объявления до электронного закрытия сделки. Ожидается, что к концу года Юла станет одним из лидеров рынка классифайдов недвижимости.

Юла — первый классифайд в России, который позволит продать квартиру прямо со смартфона: в этот процесс входит и подготовка квартиры к продаже, и клининг, и бесплатная фотосъёмка. Цель сервиса — сократить время продажи квартиры для пользователя и сделать процесс купли и продажи проще и удобнее. Сервис охватывает недвижимость любой категории (первичное, вторичное жильё), а также рынок аренды квартир для частных лиц. На начальной стадии сервис будет запущен в Москве, затем во всех ключевых регионах России. Партнёром сервиса станет цифровое агентство недвижимости «33 Слона».

Продавцам будет доступна бесплатная фотосъёмка помещения (уже в момент запуска продукта в Москве будут работать около 70 фотографов), подготовка квартиры, клининг, консультирование и сопровождение сделки, а в ближайшем будущем — электронное закрытие сделки с помощью блокчейн-технологий. Покупатели, в свою очередь, получат доступ к базе проверенных квартир и объявлениям, прошедшим модерацию с помощью технологии искусственного интеллекта.

За год в Москве совершается около 200 тыс. сделок купли и продажи вторичного и первичного жилья (Росреестр, 2016 год). Федеральный рынок недвижимости оценивается в 4 млн сделок в год (данные Росреестра за весь 2016 год). Единовременно в Москве на продажу выставлено около 100 тыс. объектов первичного и вторичного жилья (ГК «Миэль», июль 2017 года).