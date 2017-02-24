ОРЕАНДА-НОВОСТИ Российские дилеры Mazda по итогам января реализовали 1513 автомобилей, что на 7% выше показателя годичной давности. В результате рыночная доля марки составила 1,9% против 1,7% годом ранее.



Бестселлером Mazda остаётся кроссовер CX-5, продажи которого выросли на 14,4% до 1115 машин. В результате он вошёл в ТОП-10 самых продаваемых моделей SUV на российском рынке. В настоящее время стоимость Mazda СХ-5 начинается от 1 млн 369 тыс. руб.



Ранее стало известно, что в середине 2017 года дальневосточный завод «Мазда Соллерс» планирует начать производство кроссовера Mazda СХ-5 нового поколения.