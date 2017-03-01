Mazda и Land Rover – лидеры по сохранности остаточной стоимости автомобилей
01.03.2017, 16:56
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. По итогам 2016 года аналитическим агентством «АВТОСТАТ» проведено очередное (третье ежегодное) исследование «Residual value – 2017» (сохранность остаточной стоимости автомобиля), в рамках которого были рассчитаны индексы остаточной стоимости и составлен рейтинг моделей по сегментам, а также определены бренды-лидеры в ценовых диапазонах «Стандарт» и «Премиум».
Так, в ценовом диапазоне «Стандарт» маркой-лидером впервые стала японская Mazda (сохранность остаточной стоимости – 92,96%). Второе место занял другой японский бренд – Toyota (90,45%), который ранее был лидером два года подряд. Замыкает тройку лидеров французский Renault (88,78%).
В ценовом диапазоне «Премиум» победителем стал английский бренд Land Rover с показателем сохранности остаточной стоимости 84,95%. За ним располагается шведский Volvo (80,01%). На третьем месте – немецкий Mercedes-Benz (78,30%).
Так, в ценовом диапазоне «Стандарт» маркой-лидером впервые стала японская Mazda (сохранность остаточной стоимости – 92,96%). Второе место занял другой японский бренд – Toyota (90,45%), который ранее был лидером два года подряд. Замыкает тройку лидеров французский Renault (88,78%).
В ценовом диапазоне «Премиум» победителем стал английский бренд Land Rover с показателем сохранности остаточной стоимости 84,95%. За ним располагается шведский Volvo (80,01%). На третьем месте – немецкий Mercedes-Benz (78,30%).