"Медведь-Холдинг" стал новым дилером Citroen в Красноярске
22.12.2016, 16:03
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Группа компаний "СИАЛАВТО" по собственной инициативе закрыла шоу-рум марки Citroen в Красноярске. Информацию об этом подтвердил глава авторитейлера Сергей Нощик. Новым официальным дилером Citroen в Красноярске стал крупный местный игрок – "Медведь-Холдинг".
Как рассказал Нощик, решение о закрытии шоу-рума Citroen назревало давно, однако психологически всегда жалко расставаться с брендом, тем более, по собственной инициативе. Однако экономической целесообразности продлевать партнёрство с Citroen, по словам Нощика, не было. По его оценкам, у этого бренда в Красноярске в ближайшем будущем перспектив нет.
Новым официальным дилером Citroen в Красноярске стал "Медведь-Холдинг". Информацию об этом сообщил генеральный директор компании Николай Бяков. По словам представителей холдинга, решение о получении дилерства Citroen было принято в связи с тем, что на текущий момент "Медведь-Холдинг" представляет бренд Peugeot, и соответственно может использовать действующие мощности по этой марке для работы с "родственным" французским брендом. Прежде всего, речь идёт о сервисном обслуживании автомобилей.
"Медведь-Холдинг" – официальный дилер BMW, Volkswagen, Skoda, Hyundai, Mitsubishi, Peugeot, Lada в Красноярском крае, республике Хакасия и Новосибирской области.
Как рассказал Нощик, решение о закрытии шоу-рума Citroen назревало давно, однако психологически всегда жалко расставаться с брендом, тем более, по собственной инициативе. Однако экономической целесообразности продлевать партнёрство с Citroen, по словам Нощика, не было. По его оценкам, у этого бренда в Красноярске в ближайшем будущем перспектив нет.
Новым официальным дилером Citroen в Красноярске стал "Медведь-Холдинг". Информацию об этом сообщил генеральный директор компании Николай Бяков. По словам представителей холдинга, решение о получении дилерства Citroen было принято в связи с тем, что на текущий момент "Медведь-Холдинг" представляет бренд Peugeot, и соответственно может использовать действующие мощности по этой марке для работы с "родственным" французским брендом. Прежде всего, речь идёт о сервисном обслуживании автомобилей.
"Медведь-Холдинг" – официальный дилер BMW, Volkswagen, Skoda, Hyundai, Mitsubishi, Peugeot, Lada в Красноярском крае, республике Хакасия и Новосибирской области.