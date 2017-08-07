ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Аналитическое агентство "АВТОСТАТ" провело исследование рынка новых грузовых автомобилей в России и составило рейтинг самых продаваемых таких моделей. Согласно результатам исследования, в июне 2017 года на этом рынке сменился лидер.

Так, в первый летний месяц самым популярным грузовиком в России стал Mercedes-Benz Actros, объём рынка которого составил 517 единиц, что в 4,1 раза больше, чем год назад. Эта модель впервые стала лидером продаж среди грузовых автомобилей в нашей стране.

На второе место опустился прежний лидер – GAZ "ГАЗон NEXT", показатель которого в июне достиг 459 экземпляров (+11,7%). На третьей позиции рейтинга расположился Volvo FH (408 шт.; +380%), на четвёртой – ещё одна иномарка – DAF XF (389 шт.; +582,5%). И только на пятой строчке находится КАМАЗ-5490 (376 шт.; +95,8%).