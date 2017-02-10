Mercedes-Benz C-Klasse стал лидером рынка купе и кабриолетов в России
10.02.2017, 18:03
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» провело исследование российского рынка новых легковых автомобилей, которое охватывало продажи по сегментам. Согласно результатам исследования, в 2016 году реализация купе и кабриолетов в России составила 4,1 тыс. единиц, что на 14,3% меньше, чем годом ранее.
Как отмечают аналитики агентства «АВТОСТАТ», в этом сегменте сменился лидер – в прошлом году им стала модель Mercedes-Benz C-Klasse, показатель которой достиг 587 проданных экземпляров, что в 4,3 раза больше, чем в 2015 году.
Как отмечают аналитики агентства «АВТОСТАТ», в этом сегменте сменился лидер – в прошлом году им стала модель Mercedes-Benz C-Klasse, показатель которой достиг 587 проданных экземпляров, что в 4,3 раза больше, чем в 2015 году.